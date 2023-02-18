Генсек НАТО продолжает разбалтывать планы альянса, тем самым делая бесценные подарки российским властям.

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С каждым днём заявления западных политиков и тех, кто по какой-то неведомой причине считают себя таковыми, становятся всё более мрачными, отчаянными и традиционно оторванными от реальности. В частности, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал часто задаваемый вопрос об опасности эскалации конфликта на Украине вследствие поставок стране западного вооружения.

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По словам Столтенберга, безусловно, «свободных от риска» вариантов по Украине не существует, однако «риск победы Путина», продолжает в стиле классической западной пропаганды олицетворять Россию с одним человеком Столтенберг, гораздо выше. Как считает генсек НАТО, победа России будет чрезвычайно опасна для альянса, поэтому его странам-членам необходимо наращивать производство оружия и их поставок Украине.

Натовский администратор убеждён, что альянс должен «всесторонне» модернизировать свои вооружённые силы, укреплять совместные связи, вооружаться и готовиться к противостоянию с Россией, которое, уверяет Столтенберг, не закончится после окончания конфликта на Украине, каким бы ни был его итог.

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Таким образом, генсек НАТО в очередной раз сболтнул лишнего, предельно ясно намекнув, что претензии Запада к России никоим образом не связаны непосредственно с Украиной. Они связаны с самой Россией.