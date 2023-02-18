Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что «риск» победы России на Украине чрезвычайно опасен для альянса
Генсек НАТО продолжает разбалтывать планы альянса, тем самым делая бесценные подарки российским властям.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

С каждым днём заявления западных политиков и тех, кто по какой-то неведомой причине считают себя таковыми, становятся всё более мрачными, отчаянными и традиционно оторванными от реальности. В частности, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал часто задаваемый вопрос об опасности эскалации конфликта на Украине вследствие поставок стране западного вооружения.

реклама

По словам Столтенберга, безусловно, «свободных от риска» вариантов по Украине не существует, однако «риск победы Путина», продолжает в стиле классической западной пропаганды олицетворять Россию с одним человеком Столтенберг, гораздо выше. Как считает генсек НАТО, победа России будет чрезвычайно опасна для альянса, поэтому его странам-членам необходимо наращивать производство оружия и их поставок Украине.

Натовский администратор убеждён, что альянс должен «всесторонне» модернизировать свои вооружённые силы, укреплять совместные связи, вооружаться и готовиться к противостоянию с Россией, которое, уверяет Столтенберг, не закончится после окончания конфликта на Украине, каким бы ни был его итог.

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Таким образом, генсек НАТО в очередной раз сболтнул лишнего, предельно ясно намекнув, что претензии Запада к России никоим образом не связаны непосредственно с Украиной. Они связаны с самой Россией.

#россия #политика #нато
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Как прежде уже не будет: постпред РФ при ООН заявил о полной утрате доверия России к Западу
Британский министр обороны заявил, что Украина получит истребители только после окончания конфликта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Власти Германии просят проходящих обучение украинских танкистов не рисовать свастику на Leopard 2
7
Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times
7
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году
11
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
25
"Мощный, быстрый, всевидящий" - англичане и немцы договорились о производстве танков Challenger 3
5
Как в США потратили на ракеты $1.5 млн, сбивая метеозонды, запущенные американскими школьниками
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
9
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
180
О GeForce GTX 760 в 2023 году
14
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
12

Сейчас обсуждают

vitosol
15:17
Дупы горят! Хлебное место боится потерять.
Генсек НАТО заявил, что «риск» победы России на Украине чрезвычайно опасен для альянса
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
15:16
Сам придумал, сам и смейся
Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times
Дмитрий
15:09
может бу а может не бу хотя на работоспособность не влияет когда ты экономишь хорошо так в цене
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
Дмитрий
15:07
ну опять же это для 1080р а где для 2к 4к ?
Объявлены системные требования для ПК игры Resident Evil 4 Remake
beltar
15:06
Сидел на 8 Гб с 2014 по 2016, купил еще 8 для "Ведьмака"-3, никаких проблем не было, сайты же с тех пор не изменились. По 50 вкладок открывать не надо.
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
MaxA
15:06
3 года - это с нуля. Переквалификация 2 месяца. Любой гражданин любой страны имеет право вступить в ряды любой армии мира, если это позволяет законодательство страны
США не против передачи истребителей Украине другими странами
Дмитрий
15:06
А наши так и продают через греков и прочих))
Россия вынудила американских газовщиков продавать газ себе в убыток
Squalla
15:05
мб речь идёт о том случае когда спустя долгое время какой - то "игрок" нашел способ сокращения загрузок в игре? но это вообще не сравнимо
Лаги и фризы – прелести оптимизации Hogwarts Legacy на PC
beltar
15:05
Вы, видимо, просто не играли на 60, потому что я при 30 уже вижу подлагивания, причем даже при прокрутке в стратежке. А в какой-нибудь автогонке 30 и 60 - это просто разные игры. При неровном же fps н...
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
Дмитрий
15:05
Уникальную?
Vastarmor показала уникальную видеокарту Radeon RX 7900 XT Starry Sky
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем