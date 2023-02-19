Но зачем читать иранские источники, правильно, господин Блинкен?

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Уровень дипломатии, политики и разведки в Соединённых Штатах уже вызывает не то что вопросы, а самую настоящую оторопь. По всей видимости, американское государство не справляется со своими основными обязанностями, что чревато большими проблемами и рисками для всего мира. В частности, сегодня в интервью телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подозревает Москву в передаче своих истребителей Тегерану в обмен на беспилотные летательные аппараты.

реклама

Как отметил Блинкен, между Россией и Ираном построено взаимовыгодное сотрудничество в военной сфере, в рамках которого Тегеран поставляет беспилотники, а Москва — «как представляется, сложные истребители».

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

В этой связи необходимо отметить, что Иран никогда и не скрывал, что закупает в России суперсовременные истребители Су-35 поколения «4++». Ещё в середине января об этом официально сообщил член Комиссии по национальной безопасности Меджлиса Ирана Шахрияр Хейдари в беседе с иранским изданием Tasnim. Собственно, если бы американские ведомства не зря ели свой хлеб, то господин Блинкен был бы об этом осведомлён и заявлял бы о передаче российских истребителей Ирану не в «подозрительном» ключе, а как о чём-то уже свершившемся.