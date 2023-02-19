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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госдеп США заподозрил Россию в поставках истребителей Ирану, хотя Тегеран заявляет об этом открыто
Но зачем читать иранские источники, правильно, господин Блинкен?
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Уровень дипломатии, политики и разведки в Соединённых Штатах уже вызывает не то что вопросы, а самую настоящую оторопь. По всей видимости, американское государство не справляется со своими основными обязанностями, что чревато большими проблемами и рисками для всего мира. В частности, сегодня в интервью телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подозревает Москву в передаче своих истребителей Тегерану в обмен на беспилотные летательные аппараты.

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Как отметил Блинкен, между Россией и Ираном построено взаимовыгодное сотрудничество в военной сфере, в рамках которого Тегеран поставляет беспилотники, а Москва — «как представляется, сложные истребители».

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В этой связи необходимо отметить, что Иран никогда и не скрывал, что закупает в России суперсовременные истребители Су-35 поколения «4++». Ещё в середине января об этом официально сообщил член Комиссии по национальной безопасности Меджлиса Ирана Шахрияр Хейдари в беседе с иранским изданием Tasnim. Собственно, если бы американские ведомства не зря ели свой хлеб, то господин Блинкен был бы об этом осведомлён и заявлял бы о передаче российских истребителей Ирану не в «подозрительном» ключе, а как о чём-то уже свершившемся.

#россия #сша #политика #иран #истребители
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