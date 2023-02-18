То, что ВС РФ накапливали ударную группировку на границе с Украиной, странам Запада, обладающим всей полнотой разведки, включая спутниковую, было известно ещё задолго до начала специальной операции. К чему всё идёт, учитывая непоколебимость позиции НАТО касательно своего опасного уровня присутствия у границ России, было предельно очевидно, поэтому гаргантюанский по своим масштабам санкционный удар также начали разрабатывать заранее. О чём сегодня в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
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Фон дер Ляйен подтвердила, что разведданные о российских войсках начали публиковаться задолго до начала конфликта. Дополнительно глава ЕК призвала усилить «давление» на Россию и увеличить поставки вооружений Украине.
Очередной, уже десятый по счёту пакет антироссийских санкций ЕС собираются принять 24 февраля — к годовщине начала СВО. Важно понимать, что возможности для оказания экономического давления на Россию в ЕС уже давно исчерпали, причём, безрезультатно. Если, конечно, не считать результатом полное уничтожение отношений России и ЕС, которые если и будут восстанавливаться, то крайне медленно и болезненно, и полную утрату доверия России к коллективному Западу.