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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Как прежде уже не будет: постпред РФ при ООН заявил о полной утрате доверия России к Западу
И на то, увы, вагон и маленькая тележка причин.
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Многое было сказано о договороспособности стран коллективного Запада, однако наиболее верным определением по итогу последних тридцати лет является разве что «эти договоры не стоят бумаги, на которой они написаны». Если раньше у российских политиков, в том числе высшего эшелона, теплилась надежда на добрососедские отношения с Западом, то после всего, что произошло на Украине — по сути, у дверей России — озарение наступило даже у самых неверующих. Вот и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, озвучивающий позицию российского МИДа в стенах Организации, заявил о полном уничтожении доверия России к Западу.

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По словам Небензи, Совет Безопасности ООН, который ровно восемь лет назад принял утвердившую Комплекс мер по выполнению Минских соглашений резолюцию, не справился со своей задачей по поддержанию мира и безопасности. Недавние заявления бывших руководителей европейских стран, выступивших гарантами Минских соглашений, продолжает Небензя, вскрыли их истинный замысел, и на сегодняшний день у России не осталось к Западу и его обещаниям никакого доверия.

Как отметил дипломат, жить как прежде уже не получится — слишком много лишнего и недопустимого было сказано, сделано и допущено.

«Пока никаких оснований верить в то, что вы все-таки способны выйти из этого порочного круга вранья и самообмана, у нас не появилось», — подытожил Небензя.

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Дополнительно Небензя выразил сомнение в возможности участия ООН в посредничестве между Россией и Украиной после того, как Организация вела себя в отношении Минских соглашений и в отношении последовавшей за их невыполнением российской специальной военной операции.

#россия #политика #оон
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