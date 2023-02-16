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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что альянсу следует готовиться к длительному противостоянию с Россией
Интересно, граждане стран-членов НАТО к этому вообще готовы? После 32 лет спокойствия и безмятежности.
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У представителей государств-членов НАТО пока всё никак не сформируется единая позиция относительно возможного конфликта с Россией. Те, кто непосредственно принимают решения в НАТО, а именно — министр обороны США Ллойд Остин — заявляют, что альянс не будет втянут в конфликт с Россией на Украине. Занимающие же исключительно административные должности, такие, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, позволяют себе совершенно иные заявления.

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В частности, в интервью агентству France Press Столтенберг заявил, что «мы» должны быть готовы к «долгому пути», который может продолжаться «много, много, много, много лет». Естественно, даже Столтенберг отдаёт себе отчёт в том, что делать подобные прогнозы — занятие крайне неблагодарное, поэтому добавил, что всё может измениться, а НАТО «всегда ищет» возможности, дабы вернуться к ситуации, в которой «есть место лучшим отношениям».

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Готовы ли изнеженные страны коллективного Запада к реальному противостоянию с Россией, вопрос риторический. В настоящее время экономическая ситуация в Европе в результате санкционной войны с РФ оставляет желать лучшего, а по европейским столицам проносятся волны протестов против непопулярных решений правительств.

#россия #сша #политика #нато #евросоюз
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