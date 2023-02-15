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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона заявил, что альянс НАТО не будет втянут в конфликт с Россией
Но при этом будут поддерживать Украину «столько, сколько нужно».
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Риторика представителей западного политического и военного руководства уже настолько однообразная, что им следует записать ответы на часто задаваемые вопросы на диктофон и воспроизводить, не утруждая свои голосовые связки. Представители стран НАТО постоянно напоминают, что альянс не является непосредственным участником конфликта на Украине, и что в перспективе он тоже не будет в него втянут. Сегодня это заявление повторил министр обороны США Ллойд Остин.

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По его словам, Североатлантический альянс будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно», однако сам в этот конфликт втянут не будет. Дополнительно Остин заявил, что НАТО не откажется от своей приоритетной задачи, заключающейся в защите граждан альянса на их территории. При чём здесь Украина, осталось как без вопроса, так и без ответа. Хотя ответ всем понятен.

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На сегодняшний день на ВСУ работает система спутниковой разведки НАТО, сами украинские войска сохраняют боеспособность исключительно за счёт военной и финансовой помощи Киеву со стороны США и их союзников, а значительные количества украинских военных проходят подготовку на полигонах стран-членов альянса.

#россия #сша #украина #политика #нато #боевые действия
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