Последнее время в западных СМИ, ссылающихся на разведки своих стран, стали всё чаще появляться материалы на тему того, что Россия подготавливает войска и технику для массированного наступления с целью полного лишения украинской армии возможности сопротивляться. Совсем недавно в западных СМИ появлялись материалы о накапливании Россией тысяч единиц наземной и сотен единиц воздушной техники, и вот, несколько часов назад похожий материал появился на страницах Financial Times.
реклама
Как пишет издание, западная разведка информирует о том, что Россия стягивает к границе с Украиной большое количество авиации. Речь идёт как о самолётах, так и о вертолётах, и на Западе считают, что это свидетельствует о подготовке к переходу специальной военной операции в новую фазу.
Согласно комментариям натовских дипломатов, которые те дали в беседе с журналистами Financial Times, не стоит рассчитывать, что у РФ не осталось самолётов: «более 80 % [российского] авиационного флота готово к применению». Между тем, добавляет собеседник издания, ВС РФ методично выискивают и уничтожают украинские объекты ПВО, поэтому на Западе ожидают, что ВС РФ в перспективе начнут воздушную кампанию.
В связи с этим западные спонсоры Украины спешат с поставками систем противовоздушной обороны, попутно заявляя, что систем ПВО и боеприпасов к ним нужно передать настолько много, насколько это возможно.
Без элементов пропаганды, конечно же, не обошлось. В частности, собеседник FT считает, что переход России к воздушной операции свидетельствует об истощении её сухопутных сил. Подобным экспертам следует знать, что воздушные операции являются частью единой общевойсковой операции с участием сухопутных сил и применяются для поддержки последних. Согласно сведениям от западных СМИ, массированное наступление ВС РФ при поддержке ВКС начнётся уже в ближайшее время. Впрочем, всецело доверять этим сведениям не стоит.