Противник сопротивляется и ежедневно подвозит подкрепления.

На протяжении последнего месяца, когда кольцо вокруг бахмутской/артёмовской группировки ВСУ стало сужаться в ежедневном режиме, различные военкоры и вторящие им ведущие телеграм-каналов вкупе с пропагандистскими аналитическими передачами на федеральных каналах заявляют, что вот-вот, и Бахмут падёт. Поскольку активной зачисткой этого участка фронта занимается ЧВК «Вагнер», её основатель Евгений Пригожин, уставший от таких шапкозакидательских заявлений, решил внести ясность в происходящее сейчас в районе Бахмута и его пригородов.

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По словам Пригожина, он не понимает, откуда берётся «чепуха» о скором окружении Бахмута/Артёмовска. Противник оказывает ожесточённое сопротивление, наращивает артиллерийский огонь, а также подвозит резервы в количестве 300—500 человек ежедневно. На северных подступах к Артёмовску «ведутся тяжелейшие бои», и пока никаких предпосылок для окружения группировки ВСУ на данном направлении нет.

«Откуда берутся рассказы о каком-то окружении, ещё о чём-то — вообще непонятно. Бахмут завтра не будет взят, потому что идёт тяжёлое сопротивление, перемалывание, работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала, невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать. Праздника не будет в ближайшее время», — заявил Пригожин.

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Ранее Пригожин также поделился своим мнением касательно сроков завершения СВО. По его словам, сроки будут определяться в зависимости от поставленных задач. Для осуществления плана минимум — «закрытия» ЛНР и ДНР, по мнению Пригожина, потребуется ещё полтора—два года. И судя, по всему, он не так уж далёк от истины.