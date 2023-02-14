У неоконсерваторов нет педали тормоза. Торможение происходит только методом «корпусом об столб».

Уровень одержимости западных военачальников использованием Украины в качестве тарана при осуществлении контрнаступлений, в результате которых та теряет немыслимые количества техники и личного состава, не добиваясь при этом никаких стратегических целей, и не думает снижаться. В частности, сегодня министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что Вашингтон вместе с союзниками поможет Украине перейти весной в контрнаступление.

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Хотя данное заявление звучит грозно, речь, в конечном счёте, идёт об ускорении поставок различных систем вооружений. По словам Остина, контактная группа по Украине будет поддерживать страну в её «борьбе», в срочном порядке направит обещанную военную помощь, а также «направит ресурсы» на обучение украинских военных.

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Проще говоря, несмотря на то, что тон заявлений касательно Украины становится всё более мрачным, снижать уровень поддержки своей прокси-структуры в США не планируют. Важно понимать, что Украина примерно с конца мая—середины лета сохраняет возможность сопротивляться исключительно за счёт безмерной помощи со стороны коллективного Запада. Данный факт отмечают и в китайском политическом издании Global Times, отмечая, что собственные военные возможности страна давно израсходовала, сейчас полностью находясь на дотациях Запада.