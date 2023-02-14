Много бумаги было помарано на тему специальной операции, которую Россия проводит на Украине. Западные СМИ, находящиеся в ловушке государственной повестки, не могут говорить правду о ходе боевых действий, поэтому предпочитают рассказывать сказки про то, что Россия терпит одну неудачу за другой, при этом не освещая конфликт в его более широкой плоскости. Отечественные СМИ же, наоборот, рассказывают о том, как всё успешно продвигается, даже если на самом деле всё не столь радужно.
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Между тем китайское издание Global Times занимает не то чтобы пророссийскую, а, скорее, реалистичную позицию с опорой на военную науку. Как уточняет политолог Люй Сян, Запад чрезмерно преувеличил российские стратегические амбиции и теперь без устали заявляет о провалах в их достижении. В реальности же, поясняет Сян, российские стратегические цели были достигнуты: ВС РФ удалось стабилизировать фронт к востоку от Днепра, а сейчас они проводят не только контрнаступления, но также осуществляют небольшие по своим масштабам атаки.
С другой стороны, продолжает Люй Сян, Украина полностью утратила независимость в плане своих оборонных возможностей — страна на 100 % зависит от поддержки из США и НАТО.
В свою очередь, из-за высокого уровня антироссийских заявлений США оставили себе критически мало возможностей для поиска компромисса по украинскому конфликту, заключил Сян.