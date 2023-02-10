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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский обвинил Россию в использовании воздушного пространства Румынии при ракетном ударе и призвал НАТО на это отреагировать
У Зеленского это уже норма: после каждого удара записывать обращения к «партнёрам».
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Сегодня ВС РФ нанесли очередной массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины. Несмотря на очередные заявления генштаба ВСУ о том, что ПВО страны удалось сбить абсолютное большинство участвовавших в ударе ракет, ситуация «на земле» говорит о том, что целей достигло многократно больше ракет, чем «выжило» после «работы» украинской ПВО.

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Дополнительно сегодня Украина обвинила Россию в использовании воздушного пространства Румынии для осуществления ракетного удара. Сама Румыния эти обвинения отвергла, но для президента Украины Владимиру Зеленскому это мало что значит, поэтому сегодня он записал обращение, в котором подтвердил факт ракетного удара, а также призвал НАТО отреагировать на этот «вызов» альянсу. По словам украинского президента, «этот террор можно и нужно остановить».

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Причина, по которой Украина всячески пытается напрямую, а не опосредованно, втянуть НАТО в боевые действия, предельно очевидна: даже несмотря на единичные удачные, но ничего не меняющие моменты на фронте, стратегически ситуация для ВСУ если не критическая, то близка к ней. Со вполне предсказуемыми перспективами.

#россия #украина #нато #боевые действия
2
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nutty8704
19:30
Если ты видишь эти строки - то все нормально...
ВС РФ ужесточили ракетные удары по объектам энергетики Украины: целями стали машинные залы электростанций
Евгений Самара
19:28
Зеленский обвинил Россию в использовании воздушного пространства Румынии при ракетном ударе и призвал НАТО на это отреагировать
хахахер
19:28
ВС РФ ужесточили ракетные удары по объектам энергетики Украины: целями стали машинные залы электростанций
хахахер
19:27
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19:24
Зеленский обвинил Россию в использовании воздушного пространства Румынии при ракетном ударе и призвал НАТО на это отреагировать
Devil's Canyon
19:24
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