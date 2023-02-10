Сегодня ВС РФ нанесли очередной массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины. Несмотря на очередные заявления генштаба ВСУ о том, что ПВО страны удалось сбить абсолютное большинство участвовавших в ударе ракет, ситуация «на земле» говорит о том, что целей достигло многократно больше ракет, чем «выжило» после «работы» украинской ПВО.
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Дополнительно сегодня Украина обвинила Россию в использовании воздушного пространства Румынии для осуществления ракетного удара. Сама Румыния эти обвинения отвергла, но для президента Украины Владимиру Зеленскому это мало что значит, поэтому сегодня он записал обращение, в котором подтвердил факт ракетного удара, а также призвал НАТО отреагировать на этот «вызов» альянсу. По словам украинского президента, «этот террор можно и нужно остановить».
Причина, по которой Украина всячески пытается напрямую, а не опосредованно, втянуть НАТО в боевые действия, предельно очевидна: даже несмотря на единичные удачные, но ничего не меняющие моменты на фронте, стратегически ситуация для ВСУ если не критическая, то близка к ней. Со вполне предсказуемыми перспективами.