И вот это уже серьёзно.

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Сегодня ночью начали поступать сведения о массовом применении беспилотников «Герань-2» в воздушном пространстве Украины. Согласно новой тактике ВС РФ, это предвещало очередной массированный ракетный удар через несколько часов, что в итоге и случилось. Согласно сведениям из открытых источников, ударам подверглись несколько областей Украины, включая Харьковскую, Днепропетровскую, Киевскую, Львовскую и Запорожскую, а целями ударов стали объекты энергетической инфраструктуры.

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Но в сегодняшнем ракетном ударе важен не сам его факт, а детали. Если раньше удары наносились в основном по распределительным подстанциям, что нарушало передачу электроэнергии по стране, то теперь известно как минимум о трёх поражённых машинных залах электростанций — то есть, непосредственно объектов генерации электроэнергии.

Из открытых источников известно, что удару подвергся машинный зал ТЭЦ-5 в городе Харькове, машинный зал ДнепроГЭС в Запорожье, а также машинный зал Криворожской ТЭС в Кривом Роге. Фотография разрушенного машинного зала Криворожской ТЭС является картинкой данного материала.

Вышеизложенное может свидетельствовать об ужесточении ракетных ударов со стороны ВС РФ. Одно дело — наносить ущерб распределительным подстанциям, что хоть и приводит к перебоям в электроснабжении, но может в относительно сжатые сроки быть восстановлено, и совсем другое — ударять непосредственно по генерирующим мощностям, что перманентно выводит из строя значительный процент генерации и не подлежит восстановлению в течение огромного промежутка времени.

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Цели, которых ВС РФ пытаются добиться подобными ударами, остаются расплывчатыми. Эксперты утверждают, что если целью является критическое снижение генерирующих мощностей, то подобные удары должны наноситься систематически.