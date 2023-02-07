Будучи официальными лицами, которых никто не выбирал, политики ЕС как наднационального объединения позволяют себе заявления, которые настоящие государственные деятели даже в мыслях допускать не должны. В частности, сегодня на правду «пробило» главу евродипломатии ЕС Жозепа Борреля.
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Сначала Боррель заявил о том, что Евросоюз активно помогает «независимым» СМИ в России, а затем в рамках конференции по борьбе с дезинформацией в Брюсселе обмолвился о том, что запрет вещания российских средств массовой информации в ЕС — это не нападение на свободу слова, а её защита.
Почему в голове Борреля вообще возникла подобная мысль, вопрос открытый, особенно, учитывая тот факт, что плюрализм мнений — это основа основ свободы слова и печати. А здесь получается, что одну из сторон насильственно лишили возможности высказывать свою точку зрения касательно происходящих сейчас в мире в целом и на Украине в частности событий.
Тем самым Евросоюз всё больше превращается в тоталитарное надгосударственное образование, описанное ещё Джорджем Оруэллом в далёком 1948 году. При этом в ЕС не чураются двойных стандартов: в частности, когда российские власти клеймят то или иное СМИ или физическое лицо иностранным агентом, не говоря уже о запрете вещания подобных СМИ, в европейских коридорах начинают громко топать ножкой и осуждать такие действия. Самим же так поступать почему-то можно.