Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
По Оруэллу: глава евродипломатии назвал «защитой свободы слова» запрет вещания российских СМИ в ЕС
Свобода — это рабство.
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
-19% на 13900KF - цены рухнули
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Будучи официальными лицами, которых никто не выбирал, политики ЕС как наднационального объединения позволяют себе заявления, которые настоящие государственные деятели даже в мыслях допускать не должны. В частности, сегодня на правду «пробило» главу евродипломатии ЕС Жозепа Борреля.

реклама

Сначала Боррель заявил о том, что Евросоюз активно помогает «независимым» СМИ в России, а затем в рамках конференции по борьбе с дезинформацией в Брюсселе обмолвился о том, что запрет вещания российских средств массовой информации в ЕС — это не нападение на свободу слова, а её защита.

Почему в голове Борреля вообще возникла подобная мысль, вопрос открытый, особенно, учитывая тот факт, что плюрализм мнений — это основа основ свободы слова и печати. А здесь получается, что одну из сторон насильственно лишили возможности высказывать свою точку зрения касательно происходящих сейчас в мире в целом и на Украине в частности событий.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Тем самым Евросоюз всё больше превращается в тоталитарное надгосударственное образование, описанное ещё Джорджем Оруэллом в далёком 1948 году. При этом в ЕС не чураются двойных стандартов: в частности, когда российские власти клеймят то или иное СМИ или физическое лицо иностранным агентом, не говоря уже о запрете вещания подобных СМИ, в европейских коридорах начинают громко топать ножкой и осуждать такие действия. Самим же так поступать почему-то можно.

#россия #политика #евросоюз #сми #ес
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава евродипломатии Боррель заявил, что ЕС активно помогает российским «независимым» СМИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
62
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
31
Турция может отказаться от покупки F-16 у США и купить их у Европы, Китая или России
29
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
80
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
11
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
8
Краткий обзор XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black - топ за свои деньги
54
Как китайский "шар" унизил США, добавил политических очков Китаю и почему это плохо для Украины
3
Обзор и тестирование видеокарты GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC
22
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
49

Сейчас обсуждают

Зю
18:56
Пока только на бумаге, анонсированная в 1Q2023. На всё тех же 10нм...
12-ядерный мобильный процессор AMD Dragon Range на 31% быстрее, чем Intel Core i9-12900HX в PassMark
Spambomber_34
18:56
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением, сообщил командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции р...
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
Neshesha
18:55
Это не хайп. Наоборот он недооценен. А причем здесь NFT?) Вообще некорректное сравнение.
6 удивительных фактов о ChatGPT, о которых вам никто не расскажет
Church
18:55
Была имхо очень возможная причина упомянутая ютюбским обзорщиком военной авиации Millenium 7. Суть - для базирования F-16 нужно хорошего качества взлётнопосадочные полосы, которых у Украины не столь м...
Байден объяснил, почему отказывается передавать истребители F-16 Украине
Walter Sullivan
18:45
Только атомное сердце
Главные игры февраля 2023 года
Том Сойер
18:43
Какой смысл от этих танковых единиц, Европа и пиндосы хотят выслужиться. 200 танков, серьезно ? Сгорят все до единого за неделю.
Почему британские Challenger 2 – это балласт, а танки Leopard 2 и M1 Abrams – нерешаемая проблема
Steganos
18:42
Русский чел с погонялой zx-c64 изготавливает любые Voodoo под заказ, даже с HDMI-выходом. Серия 6000 тоже изготавливается и продаётся им сегодня. Какие наxуй китайцы, алло? Чё за бред "архитектура чип...
Видеокарта 3Dfx Voodoo 5 6000 продается на eBay почти за 13 тысяч долларов
Walter Sullivan
18:42
13490f 5800x3d 7950x3d
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
Spambomber_34
18:41
ГЕНИЧЕСК, 7 февраля. /ТАСС/. Полиция Херсонской области задержала мужчину, который в течение почти года передавал ВСУ информацию о местонахождении российских военных, сообщает во вторник пресс-служба ...
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
Том Сойер
18:38
Они очень быстро сгорят, что ещё с ними будет.
Почему британские Challenger 2 – это балласт, а танки Leopard 2 и M1 Abrams – нерешаемая проблема
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем