За последний год представители европейских властей позволили себе столько недопустимых комментариев, что порой диву даёшься, как таких персонажей вообще допустили до государственной службы. В частности, глава евродипломатии Жозеп Боррель сегодня заявил о том, что Евросоюз активно поддерживает российские «независимые СМИ», которых внутри страны обозначили как иностранных агентов.
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По словам Борреля, он не может раскрывать детали, но поддержка данных средств массовой информации ведётся как на словах, так и на практике. Непосредственно такие СМИ господин Боррель назвал «независимыми СМИ, защитниками прав человека и гражданского общества».
Иными словами, глава евродипломатии прямым текстом подтвердил то, о чём в Кремле говорят уже на протяжении нескольких десятилетий. Трудно сказать, с какой целью в ЕС настолько в наглую и открыто хвастают своими «достижениями», но последствия таких «откровений» явно не пойдут официальным европейским лицам на пользу, лишь укрепив позицию Кремля по всем основным вопросам государственного строительства и международных отношений.
Кроме того, необходимо понимать, что независимые СМИ — это те, которые существуют на пожертвования или же на чистом энтузиазме. Другие три варианта СМИ — это частные, государственные/федеральные, а также пресловутые иноагенты. И ничего общего с независимостью у последних двух нет.