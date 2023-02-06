Идёт перекладывание вины — в духе американской «дипломатии».

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На сегодняшний день предельно очевиден тот факт, что Украина сохраняет способность сопротивляться исключительно за счёт немыслимой по своим масштабам финансовой и военной поддержки со стороны коллективного Запада. Соединённые Штаты обеспечивают украинские войска данными со спутников в режиме реального времени, инструктируют военнослужащих, передают экипировку, военную технику и боеприпасы, другие страны НАТО также помогают кто чем могут.

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В связи с этим в российских кругах власти уже напрямую говорят о том, что конфликт на Украине перерос в состояние почти настоящей войны с Западом, причём риторика с каждым днём становится всё более жёсткой. По такому поводу издание PBS взяло интервью у госсекретаря США Энтони Блинкена и спросило у него, считает ли он звучащие в Кремле заявления о противостоянии с Западом/США/НАТО соответствующими действительности.

Блинкен предсказуемо сказал, что ничего общего с реальностью эти заявления не имеют. В конечном счёте, заявляет госсекретарь США, этот конфликт только о следующем: «агрессии против Украины, попытках лишить Украину суверенитета и независимости и включить её в состав России». А в Кремле, как считает Блинкен, его освещают в виде противостояния с Западом, дабы оправдать его ведение перед народом России.

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Безусловно, с юридической точки зрения США и НАТО не являются сторонами конфликта, но было бы интересно развить мысль Блинкена и узнать его мнение насчёт беспрецедентного уровня вовлечённости США в боевые действия на Украине, и не помогает ли это Кремлю продвигать «нарратив» в вышеизложенной манере. К сожалению, вопросы в интервью PBS были заранее подготовленными, никаких «неудобных» из них задано не было, а на независимых (альтернативных) СМИ официальные лица США, по предельно понятным причинам, никогда не появятся.