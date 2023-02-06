Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госсекретарь США не согласен с мнением, что Вашингтон является стороной конфликта на Украине
Идёт перекладывание вины — в духе американской «дипломатии».
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-19% на 13900KF - цены рухнули
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

На сегодняшний день предельно очевиден тот факт, что Украина сохраняет способность сопротивляться исключительно за счёт немыслимой по своим масштабам финансовой и военной поддержки со стороны коллективного Запада. Соединённые Штаты обеспечивают украинские войска данными со спутников в режиме реального времени, инструктируют военнослужащих, передают экипировку, военную технику и боеприпасы, другие страны НАТО также помогают кто чем могут.

реклама

В связи с этим в российских кругах власти уже напрямую говорят о том, что конфликт на Украине перерос в состояние почти настоящей войны с Западом, причём риторика с каждым днём становится всё более жёсткой. По такому поводу издание PBS взяло интервью у госсекретаря США Энтони Блинкена и спросило у него, считает ли он звучащие в Кремле заявления о противостоянии с Западом/США/НАТО соответствующими действительности.

Блинкен предсказуемо сказал, что ничего общего с реальностью эти заявления не имеют. В конечном счёте, заявляет госсекретарь США, этот конфликт только о следующем: «агрессии против Украины, попытках лишить Украину суверенитета и независимости и включить её в состав России». А в Кремле, как считает Блинкен, его освещают в виде противостояния с Западом, дабы оправдать его ведение перед народом России.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Безусловно, с юридической точки зрения США и НАТО не являются сторонами конфликта, но было бы интересно развить мысль Блинкена и узнать его мнение насчёт беспрецедентного уровня вовлечённости США в боевые действия на Украине, и не помогает ли это Кремлю продвигать «нарратив» в вышеизложенной манере. К сожалению, вопросы в интервью PBS были заранее подготовленными, никаких «неудобных» из них задано не было, а на независимых (альтернативных) СМИ официальные лица США, по предельно понятным причинам, никогда не появятся.

#сша #россия #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экс-советник офиса Зеленского предрёк «неприятности» для ВСУ в ближайшие месяцы
Спикер Госдумы заявил о необходимости расследования преступлений США против человечества
СМИ: Россия при поддержке Ирана будет производить беспилотники, превосходящие «Герани»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Кто такие русские «верблюды» – армия РФ использует новую тактику уничтожения опорных пунктов в СВО
92
Топ 3 лучших бюджетных видеокарт, которые стоит купить в 2023 году
19
Мой личный опыт использования Xbox series S в 2023 году
5
Обзор идеальной мышки от A4Tech за 1600 рублей для игр и работы
177
Когда США поставят Украине истребители F-16 – кто ещё передаст свои самолёты, и почему это неизбежно
29
Краткий обзор корпуса Asus Prime AP201 - топ за свои деньги
45
Сериал "По ту сторону" (Counterpart) - Немножечко хорошей фантастики
10
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
47
Лондон передаст Киеву 30 самоходных гаубиц AS-90 и фактически оставит страну без артиллерии
11
Во что поиграть в феврале
40

Сейчас обсуждают

Gosha
01:48
Упс, весьма правильное решение, хохлоскот явно рад этому, там же все патриоты, гы-гы
В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
Gosha
01:45
«Я победитель» - Министр обороны Украины отреагировал на своё возможное увольнение
3000kyky Sakh
01:45
Лол. В первых два Кризиса можно играть на любой встроенной видеокарте практически без тормозов, если немного сбросить настройки с максимальных. Даже на интеловской встройке прошлого поколения: юхд 6ХХ...
Ученые обнаружили планету, лишь половина которой пригодна для жизни
help
01:41
эй окрепший ум - это что взять и уничтожить миллионы людей? давай существуй жуя и не более того !
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
3000kyky Sakh
01:40
В Украине нет ни одного руководящего чиновника, не погрязшего в коррупции и воровстве. Все, начиная с президента, плюют на законы, создают лишь видимость правомерности, не считаются с правами... Да в ...
Первый потребительский SSD PCIe Gen5 от CFD Gaming на 2 ТБ протестировали — скорости до 10 ГБ/с
help
01:35
Это какой еще религиозный конструкт связывает Иран с Китаем или Россией? еще один теоретик уровня "международной панорамы
Россия стала крупнейшим инвестором в Иран
Positron Brain
01:35
Все равно это серьёзный скачок к ещё большему техническому суверенитету. Надеюсь Россию тоже ждёт рост развития во всех технических направлениях. Слава России. И братьям Китайцам.
Ученые обнаружили планету, лишь половина которой пригодна для жизни
Slow Mo
01:33
Intel ARC A750 vs RTX 3060 vs RX 6600XT | Gaming Benchmark | Test in 12 Games | Жорчик конечно многоват у 750,если Интуль не забросит возможно 2е поколение будет уже более серьезным конкурентом
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
help
01:32
ХУДОжник от слова худо... может автор или вы как его "адвокат" расскажите как пресловутый и по моему скромному мнению ,довольно, спорный опыт- может помочь в инвестировании в экономики других стран...
Россия стала крупнейшим инвестором в Иран
3000kyky Sakh
01:30
Гейнвард 3060ти после майнинга. Рефербишед, т.е. внешне, как новая. За 275у.е. купленную на али, юзает чувак уже третий месяц и я полтора месяца мучил ее. Ни одного замечания по работе. Два друга тоже...
Подержанные видеокарты после майнинга могут стать выгодной покупкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем