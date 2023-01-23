То, что отношения России с западными государствами находятся на самом низком и уже откровенно опасном для населения Земли уровне за всю их многовековую историю, не является ни для кого секретом: Запад обложил Россию беспрецедентным количеством незаконных санкций, которые, по сути, являются актами враждебности, а также открыто и в огромных масштабах поддерживает сторону, против которой Россия проводит специальную военную операцию. Эскалация конфликта постоянно нарастает, и сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор заявил, что отношения России с Западом перешли от гибридной к почти настоящей войне.
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Наледи Пандор согласна с позицией Лаврова, отметив, что США и Великобритания «переходят все красные линии», пытаясь внедрить в свою политику элементы неоколониализма, оказывая беспрецедентное давление на продолжающие сотрудничать с Россией страны и следуя концепции полной вседозволенности.
Между тем Россия, Китай и ЮАР развивают военно-техническое сотрудничество. В частности, с 17 по 27 февраля пройдут совместные военно-морские учения. Кроме того, Россия видит необходимость в укреплении связей с Африкой, где ЮАР является одной из наиболее влиятельных стран. Важно также помнить, что своё влияние в Африке усиливает и Китай, и здесь необходимо, чтобы интересы двух стран на данном континенте не противоречили друг другу.