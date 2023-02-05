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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Россия при поддержке Ирана будет производить беспилотники, превосходящие «Герани»
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Хотя ни Россия, ни Иран так до сих пор и не подтвердили факт применения/поставок ударных беспилотников иранского производства, но всё указывает на тот факт, что если нашумевшие (во всех смыслах) дроны «Герань-2» и не являются прямым импортом из Ирана, то как минимум производятся в России по соответствующей лицензии с правом на переименование.

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«Герани», они же Shahed, стали одними из крайне немногих настоящих «меняющих игру» видов вооружений в нынешнем конфликте, поэтому естественно, что интерес прессы к ним сейчас запредельно высок. Так, например, издание The Wall Street Journal (далее WSJ) сообщает, что Москва и Тегеран договорились о расширении сотрудничества в сфере ударной беспилотной авиации, результатом чего станет возведение завода по производству дронов, по своим характеристикам превосходящих нынешние «Герани».

Насколько известно WSJ, завод, способный в ближайшие годы произвести как минимум шесть тысяч дронов, планируют построить в Татарстане в городе Елабуга, а сделка оценивается в один миллиард долларов. В WSJ считают, что данное соглашение было достигнуто с целью того, чтобы оградить Иран от дальнейших санкций со стороны коллективного Запада, хотя вряд ли государство, больше сорока лет живущее под так называемыми санкциями, этим вообще можно напугать.

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Стоит отметить, что взамен беспилотников, с которыми у России объективно имеются пусть и оперативно решаемые, но всё же проблемы, Москва поставляет Тегерану свои суперсовременные истребители Су-35, по характеристикам уступающие, и то незначительно, разве что Су-57, которых и у самой России пока кот наплакал.

#россия #иран #военная техника #беспилотники #герань-2 #беспилотная авиация #ударные беспилотники
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