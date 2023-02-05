Хотя ни Россия, ни Иран так до сих пор и не подтвердили факт применения/поставок ударных беспилотников иранского производства, но всё указывает на тот факт, что если нашумевшие (во всех смыслах) дроны «Герань-2» и не являются прямым импортом из Ирана, то как минимум производятся в России по соответствующей лицензии с правом на переименование.
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«Герани», они же Shahed, стали одними из крайне немногих настоящих «меняющих игру» видов вооружений в нынешнем конфликте, поэтому естественно, что интерес прессы к ним сейчас запредельно высок. Так, например, издание The Wall Street Journal (далее WSJ) сообщает, что Москва и Тегеран договорились о расширении сотрудничества в сфере ударной беспилотной авиации, результатом чего станет возведение завода по производству дронов, по своим характеристикам превосходящих нынешние «Герани».
Насколько известно WSJ, завод, способный в ближайшие годы произвести как минимум шесть тысяч дронов, планируют построить в Татарстане в городе Елабуга, а сделка оценивается в один миллиард долларов. В WSJ считают, что данное соглашение было достигнуто с целью того, чтобы оградить Иран от дальнейших санкций со стороны коллективного Запада, хотя вряд ли государство, больше сорока лет живущее под так называемыми санкциями, этим вообще можно напугать.
Стоит отметить, что взамен беспилотников, с которыми у России объективно имеются пусть и оперативно решаемые, но всё же проблемы, Москва поставляет Тегерану свои суперсовременные истребители Су-35, по характеристикам уступающие, и то незначительно, разве что Су-57, которых и у самой России пока кот наплакал.