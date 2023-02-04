Нынешнего контингента должно хватить для решения поставленных задач.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Хотя в России ещё не прошли необходимую подготовку резервисты, призванные в первую волну частичной мобилизации, многие так называемые лидеры общественного мнения, а также военно-политические руководители сопредельного государства неустанно заявляют, что не за горами вторая волна. Российское руководство упорно опровергает эти сведения, и сегодня очередное опровержение последовало из стен Совета Федерации.

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Как заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, необходимости в новой волне мобилизации — «бессрочной, краткосрочной или неожиданной» — нет. По словам Бондарева, руководство страны «не скрывает планов и при необходимости всё доводит до граждан», а различные информационные «вбросы», убеждён глава комитета, создаются специально с целью создания паники и недовольства среди граждан.

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Мобилизация в России прошлой осенью осуществлялась впервые с 1945 года. В её ходе предсказуемо вскрылась масса проблем, вызванных закостенелостью мобилизационного механизма и системы военных комиссариатов, но, как уверяют представители Минобороны, их удалось оперативно решить. Более того, на днях Генеральный прокурор России заявил, что домой вернулись свыше девяти тысяч незаконно/ошибочно мобилизованных.