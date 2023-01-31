Заскорузлая призывная система дала массу сбоев, но с ними разбираются.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Когда в сентябре прошлого года в России началась частичная мобилизация, в системе военного учёта страны было выявлено огромное количество проблем и ошибок. Учитывая десятилетия мирной или относительно мирной жизни, а также вызывавшие множество вопросов реформы в вооружённых силах, выявление этих проблем не стало неожиданностью. К сожалению, системные проблемы в столь важной сфере привели к тому, что многие люди, опасаясь стать частью статистики ошибок, бежали за границу, а мобилизации подверглись в том числе те, кто ни при каких условиях не должны были под неё попасть.

реклама

Процесс решения данной проблемы идёт, и на сегодняшний день домой были возвращены свыше девяти тысяч незаконно мобилизованных граждан, о чём на встрече с президентом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

По словам Краснова, в России очень давно не проводилась мобилизация, поэтому вскрывшиеся «существенные проблемы» стали для многих уроком. Его усвоили, поэтому подходы в организации воинского учёта и формирования баз данных военнослужащих были пересмотрены, а возникающие проблемы решаются в максимально сжатые сроки.