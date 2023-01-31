Когда в сентябре прошлого года в России началась частичная мобилизация, в системе военного учёта страны было выявлено огромное количество проблем и ошибок. Учитывая десятилетия мирной или относительно мирной жизни, а также вызывавшие множество вопросов реформы в вооружённых силах, выявление этих проблем не стало неожиданностью. К сожалению, системные проблемы в столь важной сфере привели к тому, что многие люди, опасаясь стать частью статистики ошибок, бежали за границу, а мобилизации подверглись в том числе те, кто ни при каких условиях не должны были под неё попасть.
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Процесс решения данной проблемы идёт, и на сегодняшний день домой были возвращены свыше девяти тысяч незаконно мобилизованных граждан, о чём на встрече с президентом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
По словам Краснова, в России очень давно не проводилась мобилизация, поэтому вскрывшиеся «существенные проблемы» стали для многих уроком. Его усвоили, поэтому подходы в организации воинского учёта и формирования баз данных военнослужащих были пересмотрены, а возникающие проблемы решаются в максимально сжатые сроки.