И то, три года — это своего рода экспресс-формат.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Когда украинские и западные политические лидеры призывают поставить Киеву различную натовскую технику, то складывается впечатление, что они там переиграли в видеоигры, где достаточно насобирать «минералов» и прочего «золота», чтобы потом из ничего создать экипажи для управления навороченной техникой. В реальной жизни так, естественно, не работает: подготовка лётчика — это крайне длительный процесс, и, более того, на каждый самолёт нужно подготовить не только пилота, но и многочисленный обслуживающий персонал. Времени на всё это у Украины нет, и сегодня об этом прямым текстом заявил представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

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По словам собеседника агентства Reuters, самая быстрая программа по подготовке пилотов тех же истребителей F-16 занимает 35 месяцев, то есть, практически три года, в то время как стандартная программа — и вовсе пять лет. Никаких трёх, не говоря уже о пяти годах, у Киева, чтобы заново собрать с нуля свои военно-воздушные силы, пусть и за чужой счёт, попросту нет, и все это понимают.

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Тем не менее, будет весьма наивно полагать, что самолёты не будут переданы. Военные эксперты считают, что пилотировать эти истребители будут натовские военные в украинской форме. Более важным же является вопрос доступности украинских аэродромов, которые всегда находятся на мушке у ВС РФ.