Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пилот ВВС Украины заявил о критической ситуации с авиацией в стране
«Ситуация становится хуже с каждым днём».
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Как мы прекрасно знаем, сейчас в западных странах всерьёз рассматривается вопрос о поставках Украине самолётов американского и европейского производства. Причина — практически полное истощение имевшейся у Украины на момент начала специальной операции боевой авиации вкупе со всеми самолётами советского образца, переданными в прошлом году странами бывшего Варшавского договора. А чтобы среднестатистический западный обыватель позитивнее смотрел на идею передачи Украине натовских истребителей, сегодня на Financial Times появилась статья под говорящим заголовком «Нуждается ли Украина в западных истребителях?».

реклама

Из статьи легко сделать вывод, что да — нуждается, причём отчаянно. Как пишут журналисты Financial Times, они побеседовали с пилотом ВВС ВСУ под позывным Juice, сообщившим им, что ситуация с авиацией в стране ухудшается с каждым днём, а старые советские самолёты ничего не могут противопоставить современным российским «Сушкам» и «Мигам», имеющим более совершенные радары и ракеты большей дальности.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

На сегодняшний день руководители натовских стран заявили о нежелании поставлять свои самолёты Украине, оправдывая свои решения необходимостью переучивать пилотов, а также тяжёлой ситуацией с доступностью украинских аэродромов, каждый из которых находится под прицелом ВС РФ. Тем не менее, можно не сомневаться, что в неотдалённом будущем это решение всё же будет принято; и тогда возникнет дилемма — запускать переданные самолёты с аэродромов стран НАТО с натовскими же пилотами, тем самым став стороной конфликта, или же бросить украинских пилотов один на один с неизвестной для них техникой.

#украина #нато #авиация #военная авиация #истребители
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Кремле поддерживают идею вознаграждений за подбитые «Леопарды» и «Абрамсы»
На Украине сообщили о покрытии 80 % потребностей страны в электрогенерации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
65
Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times
75
5 причин, по которым я полностью перешел на использование портативных или portable программ
10
Бразилия затопит единственный авианосец «Сан-Паулу» – почему авианосцы бесполезны для флота
26
Что выбрать Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro
12
Армия РФ будет щёлкать Abrams как орешки – в США опасаются, что Ирак расскажет о слабых местах танка
17
Пузырь (The Bubble) - лучший фильм 2022 года
8
Прогнозируемые даты выхода RTX 4070 и RTX 4060 Ti на основе статистики предыдущих поколений
16
3 самые популярные стратегии в 2022 году
22
Обзор электронной книги Digma K1 – когда от чтения ничего не отвлекает
13

Сейчас обсуждают

Сисянбек-Таня-Огылович
20:09
ну да
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
Сисянбек-Таня-Огылович
20:09
это где такие интерсные места?
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
Amd88
20:09
А ты с компа что ли сидишь. Я с компа вообще в этой помойке не сижу, мне неудобно на клавиатуре печатать
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
Сисянбек-Таня-Огылович
20:08
эта из инетра, остальные настоящие были просто мне лень на тел фоткать потом на комп закачивать
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
Amd88
20:07
Опять фоточки из интернета. Я думал ты хоть одну свою реальную фотографию скинешь
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
Dmitry Mitry
20:07
Хлам. По бронированию аналог Т-34-85
Дания планирует отправить на Украину 20 изношенных танков Leopard 1A5
Сисянбек-Таня-Огылович
20:07
Я не из чашки пью а из вот такой кружки. Сюды больше помещается.
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
Amd88
20:07
Сейчас не девяностые, да и тогда телефонов не было. В 2005 было нормально девчонок цеплять с siemens c35 с MP3 музыкой 50 cent in the club
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
хахахер
20:06
мы в 90-х девок в парке снимем,подпоишь её бабоукладчиком из ближайшего ларька и маша сто рублей и наша
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
Amd88
20:06
Ну сфотографируй свою чашечку чая
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем