«Ситуация становится хуже с каждым днём».

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Как мы прекрасно знаем, сейчас в западных странах всерьёз рассматривается вопрос о поставках Украине самолётов американского и европейского производства. Причина — практически полное истощение имевшейся у Украины на момент начала специальной операции боевой авиации вкупе со всеми самолётами советского образца, переданными в прошлом году странами бывшего Варшавского договора. А чтобы среднестатистический западный обыватель позитивнее смотрел на идею передачи Украине натовских истребителей, сегодня на Financial Times появилась статья под говорящим заголовком «Нуждается ли Украина в западных истребителях?».

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Из статьи легко сделать вывод, что да — нуждается, причём отчаянно. Как пишут журналисты Financial Times, они побеседовали с пилотом ВВС ВСУ под позывным Juice, сообщившим им, что ситуация с авиацией в стране ухудшается с каждым днём, а старые советские самолёты ничего не могут противопоставить современным российским «Сушкам» и «Мигам», имеющим более совершенные радары и ракеты большей дальности.

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На сегодняшний день руководители натовских стран заявили о нежелании поставлять свои самолёты Украине, оправдывая свои решения необходимостью переучивать пилотов, а также тяжёлой ситуацией с доступностью украинских аэродромов, каждый из которых находится под прицелом ВС РФ. Тем не менее, можно не сомневаться, что в неотдалённом будущем это решение всё же будет принято; и тогда возникнет дилемма — запускать переданные самолёты с аэродромов стран НАТО с натовскими же пилотами, тем самым став стороной конфликта, или же бросить украинских пилотов один на один с неизвестной для них техникой.