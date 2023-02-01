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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили, что поставки Украине ракет большей дальности не изменят ход боевых действий
А раньше представители власти заявляли, что это сделает США стороной конфликта со всеми вытекающими последствиями.
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Сегодня ночью с подачи западных СМИ появились сведения о том, что США рассматривают передачу Украине ракет большей дальности в рамках очередного пакета военной так называемой помощи. Пока что данные сведения являются слухами, однако прежде практически все похожие публикации от авторитетных изданий впоследствии подтверждались официальными американскими властями, поэтому относиться к ним следует максимально настороженно. В частности, сегодня данные сведения прокомментировали в Кремле.

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Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможные поставки Украине ракет большей дальности усилят эскалацию и напряжённость, однако хода специальной операции они не изменят — она, как дополнительно отметил Песков, будет продолжаться.

Прокомментировав вопрос о возможных переговорах РФ и США на высшем уровне, Песков отметил, что пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет.

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Напомним, что ранее в МИД РФ касательно гипотетических поставок Киеву американских ракет большей дальности высказывались куда более жёстко: в случае передачи таких систем Россия будет считать США стороной конфликта на Украине с необходимостью «адекватно реагировать» на происходящее. В общем, посмотрим, чего стоили все эти заявления: в том, что ракеты будут переданы, можно не сомневаться.

#сша #россия #украина #политика #боевые действия
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