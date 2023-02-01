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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: США готовятся передать Украине ракеты большей дальности в рамках пакета военной помощи на $2,2 миллиарда
Ранее Россия заявляла, что в случае поставок таких ракет будет считать США стороной конфликта.
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Неуёмные Соединённые Штаты продолжают активно финансировать Украину, постоянно наращивая как объёмы военной «помощи», так и увеличивая уровень эскалации, передавая всё более и более смертоносные виды вооружений. Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных лиц в американском правительстве, США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму в $2,2 миллиарда.

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В данном пакете важна не столько сумма, сколько отдельные пункты в номенклатуре. В частности, как передаёт Reuters, США впервые предоставят Украине ракеты большей дальности. По всей видимости, речь идёт о ракетах ATACMS, которыми заменяют пусковые батареи на установках HIMARS, и способных поражать цели на дальности до трёхсот километров. Аналог в России — системы «Искандер-М».

Следует напомнить, что разговоры о передаче Украине ракет большей дальности идут уже на протяжении нескольких месяцев. Ещё осенью МИД РФ заявлял, что если США всё же решатся на поставку таких вооружений Киеву, то Москва будет считать Вашингтон стороной конфликта с необходимостью «адекватно реагировать» на этот эскалационный шаг. Помнят ли в МИД РФ о данном заявлении, пока вопрос. Равно как и информация о составе очередного пакета «помощи» Украине от США пока также является сугубо спекулятивной.

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#финансы #сша #украина #политика #военная техника #atacms
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