Сегодня из США поступил комментарий о том, что страна не собирается передавать Украине истребители F-16. Хотя к данным заявлениям, учитывая, что в отношении танков M1 Abrams первоначально речь шла аналогичным образом, нужно относиться максимально скептически, но определённую логику им придать всё же надо. Именно с этой целью координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби пояснил, по какой причине Штаты отказываются передавать F-16.
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По словам Кирби, США и так поставляют большие объёмы вооружений, которые должны будут «помочь» украинским вооружённым силам в течение зимы и весны.
Во всей этой истории важно помнить, что действующие военные в США категорически против поставок Украине американских танков, не говоря уже об авиации. Дело не столько в опасности эскалации — США на это давно уже чхать хотели — сколько в проблемах, с которыми украинские военные столкнутся при эксплуатации такой сложной техники, как M1 Abrams, обучение применению которого занимает, по меньшей мере, полгода. О сроках обучения управлению истребителями F-16 же вообще предпочитают не заявлять. Во всех случаях это огромные промежутки времени, за которые ситуация на поле боя станет для Украины ещё более необратимой, чем сейчас.