Всё это мы уже слышали и касательно танков.

За время спецоперации США поддержали Украину вооружениями и военной техникой на сумму в несколько десятков миллиардов долларов. Уже передавали и лёгкую технику, и тяжёлую, и советского образца, и американского с европейским; танки, вертолёты, самолёты, БМП, гаубицы... Всё это планомерно уничтожается на фронте, поэтому вскоре после принятия решения о поставках Украине танков Leopard 2 и M1 Abrams зашли разговоры о необходимости повторного восстановления украинских ВВС за счёт истребителей натовского образца — в данном случае речь шла об истребителях F-16.

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Тема чувствительная: многие граждане США, мягко говоря, не хотят ещё более активного вовлечения своего государства в чужой конфликт, поэтому журналисты спросили у президента Байдена, собираются ли Штаты отправлять F-16 на Украину. В качестве ответа Байден произнёс «Нет».

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И здесь важно отметить пару моментов. Во-первых, похожие заявления мы уже слышали относительно поставок танков M1 Abrams; как итог — решение об их передаче Украине принято, хоть и будет осуществлено в течение «многих месяцев», если не к следующему году. Во-вторых, учитывая тот факт, что вопрос задавался на лужайке перед Белым домом, Байден мог просто неправильно расслышать или понять его, ответив коротким «Нет». А «нет», как известно, короче, чем «да».