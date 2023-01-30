Военное сотрудничество России и Ирана, в рамках которого стороны помогают друг другу нивелировать отставание в определённой номенклатуре вооружений, стало предметом обстоятельного обсуждения госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках сегодняшнего интервью изданию Al Arabiya. Впоследствии тема была развита по итогам встречи Блинкена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия и Иран оказывают друг другу военную помощь: Москва закупает у Тегерана ударные беспилотники, а взамен продаёт «современные вооружения».
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Очевидно, Блинкен намекает на то, что Россия закупает в Иране беспилотники-камикадзе «Герань-2», которые, как гласит расхожее мнение, являются переименованной версией иранских беспилотников Shahed-136. Хотя ни Россия, ни Иран не подтвердили данные заявления, а расследования «на земле» также ни к чему не привели, в мире продолжают считать, что «летающие мопеды» — это иранские системы вооружений.
Что же касается «современных вооружений» Ирану уже от России, то, вероятно, речь идёт об истребителях Су-35 поколения 4++, закупку которых Тегеран подтвердил официально. На сегодняшний день Су-35 является вторым, если не считать Су-57, самым современным российским истребителем, практически ничем (кроме способствующих малозаметности форм и покрытия) не уступая своему более дорогому собрату.
Почему США напрягает военное взаимодействие России и Ирана, но совершенно не напрягают поставки западных вооружений на Украину в совершенно безумных масштабах, вопрос, как мы понимаем, риторический: просто это другое.