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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Китая призвал США прекратить передавать оружие Украине
Попутно назвав США инициатором кризиса в этой стране.
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На сегодняшний день вооружённые силы Украины сопротивляются ВС РФ и ЧВК «Вагнер» исключительно благодаря «помощи» со стороны Запада, и в особенности — со стороны США. Американцы обеспечивают украинских военных оружием, экипировкой, боеприпасами, тяжёлой техникой, разведданными, сведениями с орбитальной группировки спутников, интернетом Starlink, не говоря уже про прямое финансирование как вооружённых сил, так и государственной машины в целом. Конца-края этой «помощи» не видно, и сегодня МИД Китая как одной из наиболее озабоченных разворачивающейся на Украине ситуацией стран призвал США прекратить поставки вооружений Киеву.

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Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, США являются инициаторами и главной движущей силой конфликта на Украине, из-за чего боевые действия затягиваются и наращиваются в интенсивности. Мао Нин призвала Вашингтон «прекратить наживаться на войне» и начать способствовать деэскалации конфликта, создав условия для проведения мирных переговоров.

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Ранее Россия заявляла, что готова к переговорам, если они будут проводиться, принимая во внимание реалии «на земле», однако сегодня в МИД РФ сообщили, что все разговоры как с Киевом, так и с его покровителями на Западе в сложившихся условиях бессмысленны.

#китай #сша #россия #украина #политика
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