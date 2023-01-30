Особенно после объявления о поставках Украине танков.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, зачастую озвучивающий более «ястребиную» позицию ведомства, прокомментировал принятые недавно коллективным Западом решения о передаче Украине танков натовского образца. По словам Рябкова, российская сторона готова изучать «серьёзные» инициативы по вопросу урегулирования украинского конфликта, однако в нынешних условиях разговоры как с Киевом, так и с его западными покровителями являются бессмысленными.

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Как отметил Рябков, в условиях, когда Вашингтон открыто заявляет о передаче Украине танков, а союзники «соревнуются между собой» в деле передачи прочей бронетехники, разговаривать как с представителями Украины, так и с представителями Запада бессмысленно, поскольку многие из них «просто карикатурны в своём невежестве».

Кроме того, Рябков заявил, что США являются основным выгодоприобретателем в украинском кризисе и используют Украину как своеобразный испытательный полигон. Что же до возможной роли западных стран в урегулировании конфликта, то, как отметил Рябков, после того, каким образом бывшие руководители ключевых европейских стран — Германии, Франции и Великобритании — отозвались о минских соглашениях, «иллюзии» о возможном посредничестве Запада «должны отпасть окончательно».

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По всей видимости, мы наблюдаем ужесточение позиции российского внешнеполитического ведомства. Что, впрочем, вполне закономерно: инициатива на поле боя вновь на стороне ВС РФ, в дипломатическом плане большая часть планеты держит либо нейтральную, либо открыто пророссийскую позицию, либо тихо симпатизирует России в её деле. Что касается экономики, то, безусловно, негативные последствия в отдельных аспектах наступили, но основной санкционный удар стране удалось выдержать.