Ситуация и вправду критическая.

На днях американское правительство объявило о передаче Украине основных боевых танков M1 Abrams. Пока что речь идёт о 31 единице данной бронетехники, однако даже это количество потребует значительного времени на доставку. По подсчётам американского руководства, процесс займёт «много месяцев», причём не исключается, что он и вовсе затянется до конца лета.

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В связи с этим журналистка издания Sky News задала в интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, не станут ли затянувшиеся поставки M1 Abrams, которые прибудут к условному августу, несвоевременными. На что Зеленский открыто ответил: «Слишком поздно». Иными словами, президент Украины поторапливает западных спонсоров украинских вооружённых сил, прекрасно осознавая критичность сложившейся сейчас на фронте для ВСУ ситуации.

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Стоит отметить, что поставки западных танков являются вынужденной и крайне неохотно принимаемой мерой: несмотря на то, что танки натовского образца являются неприемлемыми для вооружённых сил Украины по причине отсутствия у последних компетенций в их использовании и обслуживании вкупе с логистическими трудностями. Несмотря на всё это, политическое руководство соответствующих государств эту технику всё же отправляет, поскольку доставшуюся в наследство от СССР и переданную из бывших стран-членов ОВД технику Украина уже практически полностью утратила в боях.