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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский поторапливает западных партнёров с поставками танков M1 Abrams
Ситуация и вправду критическая.
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На днях американское правительство объявило о передаче Украине основных боевых танков M1 Abrams. Пока что речь идёт о 31 единице данной бронетехники, однако даже это количество потребует значительного времени на доставку. По подсчётам американского руководства, процесс займёт «много месяцев», причём не исключается, что он и вовсе затянется до конца лета.

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В связи с этим журналистка издания Sky News задала в интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, не станут ли затянувшиеся поставки M1 Abrams, которые прибудут к условному августу, несвоевременными. На что Зеленский открыто ответил: «Слишком поздно». Иными словами, президент Украины поторапливает западных спонсоров украинских вооружённых сил, прекрасно осознавая критичность сложившейся сейчас на фронте для ВСУ ситуации.

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Стоит отметить, что поставки западных танков являются вынужденной и крайне неохотно принимаемой мерой: несмотря на то, что танки натовского образца являются неприемлемыми для вооружённых сил Украины по причине отсутствия у последних компетенций в их использовании и обслуживании вкупе с логистическими трудностями. Несмотря на всё это, политическое руководство соответствующих государств эту технику всё же отправляет, поскольку доставшуюся в наследство от СССР и переданную из бывших стран-членов ОВД технику Украина уже практически полностью утратила в боях.

#сша #украина #нато #танки #военная техника #m1 abrams
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Gosha
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Вежливый B_R-A_D_L_E_Y
19:20
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Adam Smith
19:18
так кто растворял-то, те и сейчас эту бойню устроили видишь какие уже в ход идут https://t.me/btr80/4382 восстанет, зря только с церквями так обошлись, но я это предполагал и ждал нашествия католиков ...
"Торнадо-С", называемая русским хаймарсом, провела успешную атаку новым снарядом под Артёмовском
Житель Рашки
19:18
беларусы презирают рашку и агрофюрера, который сдал их страну путлеру
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
Вежливый B_R-A_D_L_E_Y
19:15
На шестнадцатилетнего российского школьника составили протокол за фразу "Если я пойду воевать, то за Украину" Инцидент произошел в Нижнем Новгороде. https://t.me/astrapress/20037
Зеленский поторапливает западных партнёров с поставками танков M1 Abrams
Житель Рашки
19:15
Си надо было первым в списке, ибо путлер его подстилка
Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за сутки
Дмитрий Юфа
19:14
Так и в это раз может быть восстанете. После Гааги. Думаю, что Николай был бы не против Гааги, когда его и его семью в кислоте расстворяли.
"Торнадо-С", называемая русским хаймарсом, провела успешную атаку новым снарядом под Артёмовском
Житель Рашки
19:13
рашка тоже получается
Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за сутки
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