Совсем уже шарики за ролики заехали.

У Соединённых Штатов, как известно, весьма своеобразное отношение к «союзникам» — не как к единомышленникам, а как к подчинённым, обязанным исполнять любые, даже самые истерические прихоти «начальника». Как сообщает The Wall Street Journal, в декабре США начали оказывать давление на Турцию с целью того, чтобы та перестала принимать, обслуживать, ремонтировать и дозаправлять принадлежащие российским авиакомпаниям самолёты Airbus и Boeing на своих аэродромах.

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Как предполагается, это делается по той причине, что Турция на данный момент является единственной страной-членом НАТО, принимающей российские самолёты в своих аэропортах. По всей видимости, в США хотят, чтобы на этот счёт внутри альянса не было разногласий.

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Смогут ли Турцию «продавить», вопрос сложный: с одной стороны, принятие данного решения подорвёт отношения с Россией и лишит страну огромного заработка от российских туристов, которые продолжают в огромных количествах посещать турецкие курорты. С другой стороны, проводимая Турцией политика «двоестулия» может сыграть со страной злую шутку. Тут уж турки должны сделать для себя единственно правильный выбор: какой стул мягче и ценнее.