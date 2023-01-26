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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Вашингтоне не считают, что передача Украине танков Abrams является угрозой для России
Естественно, не являются.
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Вчера вечером президент США Джо Байден, несмотря на справедливое сопротивление со стороны военного руководства страны, одобрил передачу Украине основных боевых танков M1 Abrams в количестве одного батальона, или, если точнее, 31 единицы. Повлияют ли «Абрамсы» на ход боевых действий или же, как и огромное количество уже имевшихся у Украины на момент начала конфликта танков, сгорят на полях сражений, покажет время, ну а до тех пор в США заявляют, что передача Украине танков не является пересечением пресловутых «красных линий», о которых заявляют в Москве.

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Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передача танков направлена на «защиту суверенитета» Украины и предназначена для «возвращения территорий». Прямой угрозы России передача танков, считает Кирби, не несёт.

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Возможно, господин Кирби запамятовал, но по закону России территории, на которых сейчас ведутся активные боевые действия, с юридической точки зрения являются временно оккупированной ВСУ территорией России. Можно, конечно, изображать непризнание этого факта, но он потому и факт, что существует в реальности, а не в фантазиях заокеанских политиков.

#сша #россия #политика
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