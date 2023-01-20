Хоть США и являются главными спонсорами вооружённых сил Украины в частности и украинской экономики в целом, поставляя огромное количество военной техники и экипировки, но до передачи основных боевых танков M1 Abrams дело пока не доходит. И, по всей видимости, в обозримой перспективе не дойдёт: сегодня, например, представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что передача танков Abrams Украине пока не имеет смысла ввиду сложности в обслуживании и дороговизны в поддержании данных машин в рабочем состоянии.
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Естественно, ключевое слово здесь — это «пока». Важно понимать, что если Украина продолжит терять в боях технику с такой же скоростью, как это происходит сейчас, то либо спецоперация закончится на условиях России, либо коллективному Западу придётся продолжать изо всех сил подливать бензин в пламя этого конфликта. На компромиссы с Россией хардлайнеры в западных правительствах, попавшие в ловушку собственных недальновидных заявлений и пропаганды, идти не готовы.
За последние несколько дней и недель страны коллективного Запада пообещали Украине несколько сотен единиц военной техники и колоссальное количество боеприпасов. Кроме того, уже сегодня, 20 января, в рамках встречи контактной группы на натовской авиабазе Рамштайн прозвучат некие важные заявления, в которых наверняка упомянут о необходимости наращивания военной поддержки украинских войск.