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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США считают, что ЧВК «Вагнер» закупает боеприпасы в КНДР
Даже если действительно закупает, то и что теперь?
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Пока ЧВК «Вагнер» отличается успешным ведением боевых действий на территории Украины и зарабатывает себе репутацию в странах так называемого глобального Юга, в США пытаются эту репутацию подпортить. В частности, в Белом доме заявили, что якобы имеют доказательства сотрудничества ЧВК «Вагнер» с Северной Кореей, в которой военная компания якобы закупает боеприпасы.

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В качестве доказательства данных заявлений координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби предоставил спутниковые снимки поезда с пятью вагонами, якобы следующего из КНДР в Россию. Почему данные снимки, на которых невозможно разобрать никакие детали, в принципе всерьёз рассматриваются американской администрацией, сказать сложно. Кроме того, любой мало-мальски разбирающийся в боевых действиях человек поймёт, что пять вагонов боеприпасов при высочайшей интенсивности конфликта на Украине — это капля в море.

Одно очевидно: таким способом Белый дом пытается одним выстрелом убить сразу двух зайцев — и подпитать фантазию о том, что в России имеет место снарядный голод, и обвинить успешную претендующую на мировой охват ЧВК в сотрудничестве с Северной Кореей.

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Кроме того, США собираются объявить ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией и ввести против её руководства и сотрудников ещё больше санкций. В теории, которой придерживаются в Штатах, это позволит снизить распространение влияния «вагнеровцев» в мире и затруднить её работу в горячих точках. Одно в США упустили: коллективный Запад — это, мягко говоря, не весь мир, как бы там ни хотели в это верить.

#сша #санкции #россия #политика #чвк "вагнер"
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