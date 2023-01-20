За последние пару недель ЧВК «Вагнер» часто всплывала в заголовках новостей благодаря своим успешным штурмовым действиям при поддержке регулярных российских вооружённых сил на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике. На фоне этого в Белом доме решили, что настало самое время признать ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией с последующим наложением на неё дополнительных санкций.
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О соответствующих планах заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. В Белом доме считают, что таким образом они смогут пресечь деятельность «вагнеровцев» на нескольких континентах. Однако учитывая успехи данной ЧВК в той же Африке с растущим авторитетом организации по всему миру, бытует мнение, что добиться поставленных целей американским «ястребам» не удастся.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже прокомментировал данное заявление представителей американских властей в единственно верном стиле: по словам Пригожина, наконец-то ЧВК «Вагнер» и американцы станут коллегами.