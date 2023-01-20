Украинское руководство продолжает удивлять мир несоблюдением протокола и простых норм международных отношений. К тому, что вся верхушка украинской власти принципиально не бреется и повсеместно выступает в толстовках защитного цвета и камуфляжных штанах с берцами, будто только что вернулись с фронта, люди за неполный год конфликта уже пусть и неохотно, но привыкли. Однако тон, с которым президент Украины Владимир Зеленский сегодня обратился к немецкой стороне касательно поставок танков Leopard, уже ничего, кроме недоумения, вызывать не может и не должен.
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Так, в интервью изданию Tagesschau Зеленский открыто потребовал передать Украине немецкие танки Leopard. По словам президента, «Леопарды, если кто-то переживает, не поедут по территории РФ», а нужны исключительно для защиты украинской территории. По словам Зеленского, если страны Запада не собираются передавать танки, то лучше открыто сказать «Нет», чем придумывать причины и оправдания.
В ближайшее время Украине передадут несколько сотен единиц самой разной бронетехники с десятками и сотнями тысяч артиллерийских снарядов, не говоря уже про патроны к стрелковому оружию. По всей видимости, Зеленскому мало десятков миллиардов военной и экономической помощи со стороны коллективного Запада, и нужно больше.