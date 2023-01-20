Раньше всё как-то даже до миллиарда не доходили, а теперь уже второй «пакет» подряд на несколько миллиардов.

Формально пресс-конференция по итогам встречи на натовской авиабазе Рамштайн ещё не прошла, однако американская сторона, будучи самой вовлечённой в поддержку Украины, ещё сегодня в ночь объявила о выделении очередного пакета военной так называемой помощи в размере двух с половиной миллиардов долларов.

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В состав очередного пакета «помощи» войдёт огромное количество различной бронетехники, боеприпасов и другого вооружения. В частности, на этот раз США передадут Украине 59 БМП Bradley, 90 бронемашин Stryker, свыше пятидесяти бронемашин MRAP с противоминной защитой, 350 военных бронированных внедорожников Humvee. Заявлены также дополнительные ракеты для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS, восемь единиц ЗРК Avenger, боеприпасы к 155- и 105-миллиметровой артиллерии, миномётные мины, противопехотные мины, боеприпасы для стрелкового вооружения, и многое другое.

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Предположительно, всё это прибудет на Украину уже в самое ближайшее время. Также важно помнить, что дополнительно свою посильную «помощь» Украине предоставляют и другие государства-члены НАТО: так, например, о поставках «лёгких» танков заявила Франция, Польша собирается передать «Леопарды», Германия отправляет БМП Marder, Финляндия тоже «впрягается». Суммарно количество готовящейся к прибытию к месту назначения военной техники уже приближается к тысяче единиц, а это, если что, огромное число. В общем, история повторяется, и Россия в очередной раз противостоит военной машине коллективного Запада. Вопрос только, который все задают с самого начала боевых действий — это почему Россия данным поставкам практически никак не мешает, и они продолжают доезжать до фронта.