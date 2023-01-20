В рамках встречи на натовской авиабазе Рамштайн глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает «решающий/переломный момент». По словам Остина, сейчас не время замедлять поддержку Украины в её стремлении к «самообороне», поскольку сейчас на США и союзников «смотрит история, смотрит Кремль и смотрят украинцы».
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По словам главы Пентагона, США и их союзники по НАТО не прекратят поддержку Украины. Однако примечательно, что Остин не стал прямым текстом уточнять, кто осуществляет «перелом» этого «момента» и для кого он «решающий».
Сегодня США официально объявили об очередном пакете военной помощи Украине на сумму в 2,5 миллиарда долларов, в который войдут сотни единиц бронетехники, десятки тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы к стрелковому оружию, приборы ночного видения и многое другое.