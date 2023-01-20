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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона заявил, что в конфликте на Украине наступает «решающий момент»
Кто и что решает, впрочем, предпочли не уточнять. Но кто не слеп, тот всё видит.
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В рамках встречи на натовской авиабазе Рамштайн глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает «решающий/переломный момент». По словам Остина, сейчас не время замедлять поддержку Украины в её стремлении к «самообороне», поскольку сейчас на США и союзников «смотрит история, смотрит Кремль и смотрят украинцы».

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По словам главы Пентагона, США и их союзники по НАТО не прекратят поддержку Украины. Однако примечательно, что Остин не стал прямым текстом уточнять, кто осуществляет «перелом» этого «момента» и для кого он «решающий».

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Сегодня США официально объявили об очередном пакете военной помощи Украине на сумму в 2,5 миллиарда долларов, в который войдут сотни единиц бронетехники, десятки тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы к стрелковому оружию, приборы ночного видения и многое другое.

#сша #украина #политика #нато
2
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Евгений Самара
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ДоброволецZ
16:49
🐖чмони вы только наши, никто вам не поможет😂🤙
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Житель Европы на Bentley
16:47
В этом году аномальная тёплая зима. У меня в мухосеранске даже снега ещё за всю эту зиму не выпадала
Нидерланды готовы передать истребители F-16 после соответствующей просьбы от Украины
daimos
16:47
https://youtube.com/watch?v=tj4Xg8hyjaA&feature=shares
Украинские военные модифицировали тарелки Starlink и установили их на разведывательные дроны
хахахер
16:46
а там уже перекололи всю инфраструктуру украине,3 месяца летели ежедневно ракеты по украине.Щас наземная операция идёт уже,поздно пво
Нидерланды готовы передать истребители F-16 после соответствующей просьбы от Украины
Житель Европы на Bentley
16:46
Ага, уедь из мухосранска, в московию да, у меня даже моя пенсия не хватит чтобы на окраины Москвы хрущёвку снять, плюс надо ещё что-то жрать
Нидерланды готовы передать истребители F-16 после соответствующей просьбы от Украины
Вежливый_Bredley
16:46
осторожно, ванги из рбк на проводе. как там европа кстати замерзла уже?
Нидерланды готовы передать истребители F-16 после соответствующей просьбы от Украины
Евгений Самара
16:45
Киса, у вас талант к нищенству заложен с детства.
Зеленский уже открыто требует передать Украине танки Leopard
daimos
16:44
Педерасты хохляцкие, смотрите, как вас обзывает " Цивилизованныйсуказапад"! Йопнутые на голову - вы русские!!
Украинские военные модифицировали тарелки Starlink и установили их на разведывательные дроны
Вежливый_Bredley
16:44
я откуда знаю какая там работа в мухосранске. ну нет работы вали из мухосранска дaлбаеб. там тебя и так особо ничего не держит судя по фото Украинские военные усиливаются мобильными ПВО
Нидерланды готовы передать истребители F-16 после соответствующей просьбы от Украины
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