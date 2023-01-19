Официальная передача танков Leopard Украине является весьма напряжённой темой для обсуждений в немецких властных кругах. С одной стороны, Германия понимает, что полное уничтожение отношений с Россией ей на руку не пойдёт, а с другой, ослушаться хозяина по ту сторону Атлантического океана нельзя. Поэтому «тормозят», как могут: сегодня, например, нижняя палата немецкого парламента — Бундестаг — не поддержала отправку танков Leopard на Украину.
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Как сообщает Reuters, большинство парламентариев либо отказались голосовать по данному вопросу, настояв на передаче проекта решения на рассмотрение соответствующих профильных комитетов. Проще говоря, пока отправка «Леопардов» задерживается, но можно не сомневаться в том, что в будущем Германия разрешит передачу данных танков Украине.
А если у кого-то есть на этот счёт сомнения, то следует вспомнить вчерашнее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором он прямым текстом заявил, что для завершения конфликта на Украине российская спецоперация должна «провалиться». Иными словами, конец конфликта в Германии видят только в поражении России. На которое Россия, естественно, не готова; так что боевые действия, если подход к операции не претерпит кардинальные изменения, затянутся на очень длительный срок. Ну а главными пострадавшими от затягивания боевых действий всё так же будут простые украинцы.