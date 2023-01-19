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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкий парламент не поддержал отправку «Леопардов» на Украину
Но это пока.
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Официальная передача танков Leopard Украине является весьма напряжённой темой для обсуждений в немецких властных кругах. С одной стороны, Германия понимает, что полное уничтожение отношений с Россией ей на руку не пойдёт, а с другой, ослушаться хозяина по ту сторону Атлантического океана нельзя. Поэтому «тормозят», как могут: сегодня, например, нижняя палата немецкого парламента — Бундестаг — не поддержала отправку танков Leopard на Украину.

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Как сообщает Reuters, большинство парламентариев либо отказались голосовать по данному вопросу, настояв на передаче проекта решения на рассмотрение соответствующих профильных комитетов. Проще говоря, пока отправка «Леопардов» задерживается, но можно не сомневаться в том, что в будущем Германия разрешит передачу данных танков Украине.

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А если у кого-то есть на этот счёт сомнения, то следует вспомнить вчерашнее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором он прямым текстом заявил, что для завершения конфликта на Украине российская спецоперация должна «провалиться». Иными словами, конец конфликта в Германии видят только в поражении России. На которое Россия, естественно, не готова; так что боевые действия, если подход к операции не претерпит кардинальные изменения, затянутся на очень длительный срок. Ну а главными пострадавшими от затягивания боевых действий всё так же будут простые украинцы.

#россия #украина #политика #германия
11
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Волчара
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Это вообще хорошая тема братан, ну правда ватники уже не те
Немецкий парламент не поддержал отправку «Леопардов» на Украину
БАБУЙНЯ
21:02
пришли ссылку на новость, лень искать
Xbox series S - худшая игровая консоль десятилетия
AntiKakol
21:01
Бундестаг заблокировал решение о передаче Украине танков Leopard. Зрадища!
Немецкий парламент не поддержал отправку «Леопардов» на Украину
Житель Рашки
21:00
дело моё, так как я на рашке живу
Немецкий парламент не поддержал отправку «Леопардов» на Украину
Волчара
21:00
Не спасёт твоё ПВО на чердаках.
Немецкий парламент не поддержал отправку «Леопардов» на Украину
Житель Рашки
21:00
на чиле троллю ватников
Немецкий парламент не поддержал отправку «Леопардов» на Украину
32Влад32
20:59
Не твое собачье дело.
Немецкий парламент не поддержал отправку «Леопардов» на Украину
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