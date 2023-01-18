И помогать Украине Германия будет столько, сколько потребуется.

Поначалу канцлер ФРГ Олаф Шольц максимально тормозил поставки непосредственно немецкой военной техники украинским вооружённым силам, но со временем всё же поддался на провокации хардлайнеров в немецком правительстве и сменил риторику. Сегодня в ходе своего выступления в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Шольц заявил, что Германия будет помогать Украине столько, сколько необходимо.

реклама

Вместе с тем канцлер ФРГ заявил, что для окончания военного конфликта на Украине «российская агрессия должна провалиться». Иными словами, Олаф Шольц видит окончание российской специальной военной операции только в поражении России на поле боя, и никакие дипломатические средства для прекращения боевых действий, очевидно, применяться не будут.

Учитывая откровения, последовавшие из уст предшественницы Шольца на посту канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а затем и от экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что минские соглашения никто и не думал выполнять, удивляться такому тону со стороны немецкого руководства, увы, не приходится.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Важно помнить одну вещь: главными пострадавшими от данных боевых действий являются простые граждане Украины, благосостоянием, здоровьем и жизнями которых играют спонсоры из США и ЕС. Вот такая циничная политика, хотя всё можно было решить за столом переговоров ещё в марте прошлого года.