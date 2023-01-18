Поначалу канцлер ФРГ Олаф Шольц максимально тормозил поставки непосредственно немецкой военной техники украинским вооружённым силам, но со временем всё же поддался на провокации хардлайнеров в немецком правительстве и сменил риторику. Сегодня в ходе своего выступления в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Шольц заявил, что Германия будет помогать Украине столько, сколько необходимо.
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Вместе с тем канцлер ФРГ заявил, что для окончания военного конфликта на Украине «российская агрессия должна провалиться». Иными словами, Олаф Шольц видит окончание российской специальной военной операции только в поражении России на поле боя, и никакие дипломатические средства для прекращения боевых действий, очевидно, применяться не будут.
Учитывая откровения, последовавшие из уст предшественницы Шольца на посту канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а затем и от экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что минские соглашения никто и не думал выполнять, удивляться такому тону со стороны немецкого руководства, увы, не приходится.
Важно помнить одну вещь: главными пострадавшими от данных боевых действий являются простые граждане Украины, благосостоянием, здоровьем и жизнями которых играют спонсоры из США и ЕС. Вот такая циничная политика, хотя всё можно было решить за столом переговоров ещё в марте прошлого года.