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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Папа Римский считает, что украинская сторона должна решать конфликт за столом переговоров
Хардлайнеры в Киеве мнение понтифика не разделяют.
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В конфликте на Украине, который перерос в боевые действия напрямую с участием России, есть две стороны, придерживающиеся противоположных мнений касательно способа разрешения этого самого конфликта. Россия призывает к дипломатии, делая это, по большей части, ради создания положительного образа у дружественных государств, при этом параллельно решая проблему силовым способом. Украина же, чувствуя поддержку коллективного Запада, следует «ястребиным» курсом, согласно которому, путь к миру лежит исключительно через победу на поле брани.

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Насколько это реализуемо для Украины в той объективной реальности, в которой находятся стороны конфликта, вопрос риторический. Но есть в западных государствах и те, кто придерживаются приземлённой позиции: как ни странно, таким является Ватикан, а конкретно — его глава, Папа Римский Франциск, который побеседовал сегодня с председателем Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым. Содержанием своей беседы с Папой Римским Севастьянов поделился с изданием «РИА Новости».

В рамках беседы Папа сообщил Севастьянову, что придерживается своей прежней позиции, согласно которой, все разногласия между сторонами должны решаться дипломатическим путём. По словам Папы, украинской стороне следует прислушиваться к голосу прагматизма и рациональности, придерживаться конструктивной позиции и отстаивать свои требования за столом переговоров, а разговоры о поле битвы лишь заводят конфликт в тупик.

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Что же до тех, кто принимают решения, то на дипломатическое завершение данного конфликта стороны, по всей видимости, особо не рассчитывают. Российская сторона усиливает ударную группировку и наращивает темпы производства новых вооружений. Коллективный Запад же продолжает нашпиговывать Украину оружием, теперь уже напрямую натовского образца. С Украины же звучат слова о невозможности мирных переговоров с Москвой.

#россия #украина #политика #ватикан
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