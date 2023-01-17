Хардлайнеры в Киеве мнение понтифика не разделяют.

В конфликте на Украине, который перерос в боевые действия напрямую с участием России, есть две стороны, придерживающиеся противоположных мнений касательно способа разрешения этого самого конфликта. Россия призывает к дипломатии, делая это, по большей части, ради создания положительного образа у дружественных государств, при этом параллельно решая проблему силовым способом. Украина же, чувствуя поддержку коллективного Запада, следует «ястребиным» курсом, согласно которому, путь к миру лежит исключительно через победу на поле брани.

реклама

Насколько это реализуемо для Украины в той объективной реальности, в которой находятся стороны конфликта, вопрос риторический. Но есть в западных государствах и те, кто придерживаются приземлённой позиции: как ни странно, таким является Ватикан, а конкретно — его глава, Папа Римский Франциск, который побеседовал сегодня с председателем Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым. Содержанием своей беседы с Папой Римским Севастьянов поделился с изданием «РИА Новости».

В рамках беседы Папа сообщил Севастьянову, что придерживается своей прежней позиции, согласно которой, все разногласия между сторонами должны решаться дипломатическим путём. По словам Папы, украинской стороне следует прислушиваться к голосу прагматизма и рациональности, придерживаться конструктивной позиции и отстаивать свои требования за столом переговоров, а разговоры о поле битвы лишь заводят конфликт в тупик.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Что же до тех, кто принимают решения, то на дипломатическое завершение данного конфликта стороны, по всей видимости, особо не рассчитывают. Российская сторона усиливает ударную группировку и наращивает темпы производства новых вооружений. Коллективный Запад же продолжает нашпиговывать Украину оружием, теперь уже напрямую натовского образца. С Украины же звучат слова о невозможности мирных переговоров с Москвой.