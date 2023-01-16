Украинские власти продолжают на фоне всё новых и новых поставок техники с Запада использовать победную риторику и пребывать в иллюзиях касательно исхода продолжающегося сейчас вооружённого конфликта на территории страны. Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который, к слову, в начале специальной военной операции состоял в переговорной делегации с российской стороной, сегодня заявил, что мирное решение конфликта невозможно.
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По словам Подоляка, Россия «без всякой причины вторглась» на Украину, способа договориться нет, таким образом, Украине необходимо выиграть в этом противостоянии. Строго говоря, ничего нового господин Подоляк не сказал: курс Киева на эскалацию и продолжение страданий простого украинского народа не меняется, а поддержка со стороны коллективного Запада лишь питает этот костёр.
При этом из Москвы то и дело звучат заявления о готовности к переговорам с украинской стороной — но при условии осознания последней реального положения дел «на земле». Выдвигаемые же Киевом условия, в число которых входит безусловный вывод российских войск с территории, которую Украина продолжает считать своей, нереализуемы.
Важно также не забывать, что за конфликтом наблюдают и государства Азии и так называемого глобального Юга. В глазах которых российская позиция по украинскому конфликту максимально адекватная, а вот фанатичная позиция украинских властей никакой симпатии со стороны государств Азии, Африки и Южной Америки не находит.