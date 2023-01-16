В список поставки войдут БТР Bulldog и ещё куча всего.

Несмотря на то, что лучшей помощью для Украины станет подталкивание её руководства к переговорному процессу, страны коллективного Запада продолжают убеждать друг друга в том, что путь к миру лежит через опустошительную для самой Украины войну. В частности, сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединённое Королевство передаст Украине сто единиц бронетехники.

реклама

В состав пакета военной помощи, который, судя по всему, является крупнейшим из всех, которые поставляла Великобритания, войдут бронетранспортёры Bulldog, спецтехника для расчистки минных полей, новые беспилотники, а также сто тысяч артиллерийских снарядов и свыше ста современных ракет. Вместе с тем Британия передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок AS-90, а также обещанный ранее эскадрон танков Challenger 2.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ранее западные журналисты подсчитали, сколько всего техники было передано коллективным Западом в «помощь» Украине. Насчитали несколько тысяч единиц военной техники разного класса и предназначения. Что же касается поставок танков, то в Кремле на этот счёт дали исчерпывающий ответ.