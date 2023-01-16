Несмотря на то, что лучшей помощью для Украины станет подталкивание её руководства к переговорному процессу, страны коллективного Запада продолжают убеждать друг друга в том, что путь к миру лежит через опустошительную для самой Украины войну. В частности, сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединённое Королевство передаст Украине сто единиц бронетехники.
реклама
В состав пакета военной помощи, который, судя по всему, является крупнейшим из всех, которые поставляла Великобритания, войдут бронетранспортёры Bulldog, спецтехника для расчистки минных полей, новые беспилотники, а также сто тысяч артиллерийских снарядов и свыше ста современных ракет. Вместе с тем Британия передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок AS-90, а также обещанный ранее эскадрон танков Challenger 2.
Ранее западные журналисты подсчитали, сколько всего техники было передано коллективным Западом в «помощь» Украине. Насчитали несколько тысяч единиц военной техники разного класса и предназначения. Что же касается поставок танков, то в Кремле на этот счёт дали исчерпывающий ответ.