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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Тысячи единиц техники: на Западе подсчитали, какую помощь оказали Украине с момента начала СВО
Это объясняет пусть и ложную, но всё же уверенность украинских властей.
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Те, кто не следят за развитием событий в рамках специальной военной операции, могут посчитать, что западная так называемая помощь Украине незначительна. Если принимать во внимание отдельные анонсируемые тем же Белым домом «пакеты помощи», то по отдельности всё это действительно выглядит несущественно, однако если сложить все поставки техники и оружия Украине с момента начала СВО, то мы можем прийти к выводу, что Запад фактически снабдил Украину второй армией, и это является одной из двух причин затянувшихся почти на год боевых действий. Вторая причина — прямая финансовая поддержка Западом всей государственной машины сопредельной страны.

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Подсчётами озадачились в издании Bloomberg, и если расчёты верны, то за неполный год Украине было передано несколько тысяч единиц военной техники различного класса. В частности, речь идёт о переданных 410 танках советской эпохи, находившихся на складах стран бывшего Варшавского договора. Также сообщается о передаче 300 единиц бронетехники и БМП, порядка 1100 бронетранспортёров, около 925 машин с противоминной защитой, свыше полутора тысяч пехотных автомобилей, порядка 300 буксируемых гаубиц, 95 реактивных систем залпового огня, 50 самолётов и вертолётов.

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На сегодняшний день всё это «богатство» уже практически полностью уничтожено в боях, в результате чего коллективный Запад уже открыто заявляет о необходимости переброски на Украину тяжёлой техники непосредственно натовского образца. Танки «Леопард» уже готовится передать Польша, а танки «Челленджер-2» подготавливает Великобритания. Пока что в незначительных количествах (по одной роте на Польшу и Великобританию), но лиха беда начало.

#россия #украина #политика #нато #боевые действия
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