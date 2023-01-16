На фоне ушедшего из страны «Макдоналдса»

На прошлой неделе сеть «Вкусно — и точка», заменившая собой рестораны быстрого обслуживания McDonald’s в России и частично в Беларуси, сообщила об отсутствии планов по выходу на казахстанский рынок после ухода с него американской компании. Теперь же, по всей видимости, такие планы не просто появились, а вовсю начинают воплощаться в жизнь. В частности, пресс-служба министерства юстиции Казахстана в комментарии для «РИА Новости» уточнила, что ООО «Система ПБО», владеющая сетью «Вкусно — и точка», подало заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане.

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Официально о прекращении работы McDonald’s в Казахстане стало известно в начале января, когда пресс-служба компании, сославшись на проблемы с поставками, опубликовала соответствующее сообщение.

Затем в Минсельхозе Казахстана уточнили, что причина ухода McDonald’s с местного рынка связана с запретом головного офиса на закупки полуфабрикатов и мясных котлеток в России, где у «Макдоналдса» был сформирован огромный логистический центр. Казахстанские же предприятия выиграть тендеры на поставки своего мяса и полуфабрикатов «Макдоналдсу» не смогли, а запланированный на начало этого года аудит не состоялся вследствие ухода компании с местного рынка.

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Стоит отметить, что формально от смены вывески ничего не поменялось, поскольку все продукты для российской сети McDonald’s производились местными поставщиками, которые теперь работают уже на «Вкусно — и точку». Предположительно, то же самое в перспективе ждёт и казахстанский рынок общепита.