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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минсельхоз Казахстана назвал причину ухода McDonald’s с местного рынка
Всё, как и утверждали журналисты.
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На днях стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания/обслуживания McDonald’s покидает казахстанский рынок, сославшись на проблемы с поставками. Ранее журналисты уточняли, что формально сеть McDonald’s в Казахстане прекратила работу ещё в ноябре из-за запрета головного офиса компании за закупки сырья в России, ну а теперь данную информацию официально подтвердило министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

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Как уточнила пресс-служба министерства, сеть ресторанов McDonald’s в Казахстане обеспечивалась мясом и полуфабрикатами российского производства. После ухода McDonald’s из России и наложения головным офисом компании запрета на поставки российских продуктов в другие регионы, у казахстанской сети возникли проблемы с поставками. Местные производители не успели вовремя привести свою продукцию в соответствие с требованиями компании, а запланированный на начало 2023 года аудит казахстанских предприятий не состоялся вследствие ухода американской корпорации.

Согласно официальной информации, бывшие точки McDonald’s в Казахстане вскоре откроются под новым названием. Кто будет поставлять в них пищевую продукцию, пока не уточняется.

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Напомним, что первый «Макдоналдс» открылся в Казахстане в 2016 году, и на момент прекращения своей деятельности насчитывал в стране свыше двух десятков точек. В России и Беларуси, откуда McDonald’s также ушёл, бывшие рестораны компании открылись под брендом «Вкусно — и точка».

#mcdonalds
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