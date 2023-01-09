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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Вкусно — и точка» сообщила об отсутствии планов по выходу на казахстанский рынок после ухода с него McDonald’s
По всей видимости, в Казахстане будет что-то другое. И правильно.
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На днях McDonald’s, самая известная в мире сеть ресторанов быстрого питания, объявила об уходе с казахстанского рынка. Официальная причина — проблема с поставками, которую впоследствии Минсельхоз Казахстана уточнил до запрета головным офисом «Макдоналдса» закупок полуфабрикатов и мясных котлет в России, где у компании был крупный сортировочный и производственный центр.

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Как следствие, управляющая сетью «Макдоналдсов» в Казахстане компания Food Solutions KZ откроет бывшие «Мак»-точки под другим брендом, который, по всей видимости, возобновит сотрудничество с российскими поставщиками и тем самым обеспечит потребителей едой. Одно сегодня стало известно точно: работающая в России и частично в Белоруссии сеть «Вкусно — и точка», пришедшая на смену McDonald’s, приходить в Казахстан не планирует.

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Об отсутствии соответствующих договорённостей с компанией Food Solutions KZ в беседе с ТАСС сообщил представитель российской сети. Важно, впрочем, понимать, что отсутствие планов сегодня вовсе не означает, что они не появятся завтра. Ранее «Вкусно — и точка» сообщала о планах по расширению своей деятельности на просторах СНГ, а также в странах дальнего зарубежья, где ранее McDonald’s не был представлен.

#mcdonalds #вкусно — и точка
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