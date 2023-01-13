На этой неделе Минобороны России сообщило о переменах в высшем командном составе специальной военной операцией на Украине: командующим СВО назначен начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, а прежний командующий в лице генерала армии Сергея Суровикина стал его заместителем. Журналисты американского издания The Wall Street Journal считают, что новые назначения свидетельствуют о подготовке российских вооружённых сил к проведению наступательных операций на украинском фронте.
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Важно помнить, что американские СМИ хоть и отрабатывают заданный «нарратив» на сто процентов, заявляя о «сокращении количества боеприпасов у России», но разведка у США работает, и не замечать того, что Россия перебрасывает в сторону фронта колоссальные объёмы техники и завершает подготовку мобилизованных резервистов, после чего численность участвующих в операции войск многократно превысит ту, с которой Россия начинала боевые действия, уже попросту невозможно.
Официальный же комментарий Минобороны России касательно причины новых назначений в руководстве СВО звучит как «расширение масштаба решаемых в ходе её [СВО] проведения задач, необходимость организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск и повышение качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск». Проще говоря, журналисты WSJ просто прочитали комментарий МО РФ и натянули на него своё видение грядущего.