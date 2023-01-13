Похоже, журналисты и аналитики научились не только писать, но ещё и читать.

На этой неделе Минобороны России сообщило о переменах в высшем командном составе специальной военной операцией на Украине: командующим СВО назначен начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, а прежний командующий в лице генерала армии Сергея Суровикина стал его заместителем. Журналисты американского издания The Wall Street Journal считают, что новые назначения свидетельствуют о подготовке российских вооружённых сил к проведению наступательных операций на украинском фронте.

реклама

Важно помнить, что американские СМИ хоть и отрабатывают заданный «нарратив» на сто процентов, заявляя о «сокращении количества боеприпасов у России», но разведка у США работает, и не замечать того, что Россия перебрасывает в сторону фронта колоссальные объёмы техники и завершает подготовку мобилизованных резервистов, после чего численность участвующих в операции войск многократно превысит ту, с которой Россия начинала боевые действия, уже попросту невозможно.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Официальный же комментарий Минобороны России касательно причины новых назначений в руководстве СВО звучит как «расширение масштаба решаемых в ходе её [СВО] проведения задач, необходимость организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск и повышение качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск». Проще говоря, журналисты WSJ просто прочитали комментарий МО РФ и натянули на него своё видение грядущего.