Генерал Армагеддон теперь его заместитель.

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Сегодня Минобороны России произвело перестановки в руководстве специальной военной операцией (СВО) на Украине. Согласно официальному заявлению МО РФ, новым командующим Объединённой группировкой войск (сил) на Украине назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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Ранее занимавший эту должность главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин отныне является его заместителем. Также заместителями командующего СВО стали главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

По словам Минобороны, повышение уровня руководства СВО связано с «расширением масштаба решаемых в ходе её проведения задач». Также в Минобороны заявили о «необходимости организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск» вкупе с «повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск».

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Напомним, должность командующего Объединённой группировкой войск на Украине появилась осенью минувшего года. Именно с этого момента российские вооружённые силы стали в ускоренном темпе «снимать перчатки» при проведении боевых действий на территории Украины, возводя укрепления по всей линии фронта и нанося ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а также по системам управления и связи ВСУ.