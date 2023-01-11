В рамках правительственного совещания с участием президента министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) в ближайшие три года — с 2023 и по 2025 включительно — поставит «Аэрофлоту» шестьдесят три отечественных пассажирских самолёта.
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В это число входят 18 самолётов МС-21, 34 полностью импортозамещённых «Суперджета» SSJ-New, а также 11 лайнеров Ту-214.
Стоит помнить, что осенью 2022 года «Аэрофлот» подписал с ОАК соглашение, по которому до 2030 года включительно авиакомпания получит 339 отечественных самолётов: 210 МС-21, 89 SSJ-New и 40 Ту-214. Очевидно, основное производство и поставки самолётов потребителям планируют раскрутить после 2025 года.
Что касается главной надежды отечественной гражданской авиации в лице МС-21, то его серийное производство начнётся в 2024 году с планом по выпуску 38—39 самолётов в год. Таким образом, если сложить все имеющиеся на сегодняшний день новости, то почти все МС-21 до 2030 года будут поступать на службу именно «Аэрофлоту».