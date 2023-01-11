По крайней мере, так утверждают СМИ со ссылкой на свои источники.

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Ударно-разведывательные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» являются одними из самых современных применяемых Россией в рамках СВО систем вооружений и военной техники. Тем не менее, несмотря на молодость, у Ка-52 уже имеется модернизированная версия с индексом «М», и вот, как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на свой источник, данные модернизированные версии с применяющимися также на вертолётах Ми-28НМ новыми ракетами «Изделие 305» на борту уже используются в зоне специальной военной операции.

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Неизвестно, в каком количестве модернизированные «Аллигаторы» применяются в зоне СВО, однако первая их партия была передана ВКС России всего неделю назад с планами на дальнейшие поставки в течение наступившего 2023 года.

Ка-52М оснащены усовершенствованным прицельно-навигационным комплексом, могут применять более длинный перечень вооружения, а также благодаря современным системам связи могут эффективнее работать с другими участниками воздушной операции, включая ударные беспилотные летательные аппараты.

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Что касается ракет «Изделие 305», то это высокоточное оружие, предназначенное для уничтожения целей в любое время суток. До этого успешно применялись и применяются на современных вертолётах Ми-28НМ.